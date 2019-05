Recept van de dag: zo bak je biefstuk

Haal biefstuk thuis onmiddellijk uit het plastic. Twee uur voordat je gaat braden, haal je het vlees uit de koelkast. Nu willen Martina en Moritz dat je het vlees gaat kruiden. Oh nee, toch, waarom? Alles wat je nu met vlees doet, verbrandt straks in de pan. Die kruiden zijn echt niet tegen die warmte bestand.

Nodig voor echte vleesgenieters

•150 gr biefstuk per persoon

•1 theel oregano

•1 theel tijm

•¼ theel gemalen laurier

•zout en peper

•klont boter

•olijfolie

Bereiden

Meng je kruiden, wat oregano, tijm en eventueel een snufje gemalen laurier door een beetje boter.

Dan een gietijzeren koekenpan heel heet laten worden, olijfolie er indoen en dan het vlees. En het mag spatten. Als de ene kant ligt te spatten, strooi je wat zout op de bovenkant. Laat een minuut gaan. Ja, één minuut.

Draai om. Weer zout, laat één minuut gaan. Dan heb je hoop ik de oven op 65° C graden gezet. Zet de biefstuk in de oven. En leg er je klont boter op. Laat tien minuten in de oven staan en je hebt de perfecte biefstuk. Voor het serveren pas de pepermolen draaien. Kijk eens naar een andere peper. Bijvoorbeeld een Tasmaanse bergpeper, echt gaaf over vlees. Lekkere donkere Stout in glas, natuurlijk