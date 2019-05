Eerbetoon aan racelegende Niki Lauda

Racelegende Niki Lauda heeft een uitzonderlijk leven gehad dat niet in een artikel te vatten is, we zouden er een boek over kunnen schrijven. Dat doen we niet maar we hebben wel een dossier samengesteld van uniek materiaal uit de archieven van meer dan zestig jaar Autovisie. Met diepgaande interviews maar ook zijn teamoverzicht uit onze Grand Prix-gids die we maakten voor de allerlaatste Grand Prix race in Zandvoort.