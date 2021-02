Opmerkelijk

Herder in Drenthe onderschatte piepjong maar hitsig ram: ’Nu al 20 lammetjes’

Veel geblaat, weinig wol. Dat spreekwoord is zeker niet van toepassing op een jong rammetje in een Drentse schaapskudde. Het dier deed zich voor als onschuldig moederskindje en legde zo de herder van dienst in de luren.