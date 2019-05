Prijzen elektrische Peugeot 208 bekend

U rijdt een nieuwe Peugeot 208 al voor €16.750,-. Daarvoor krijgt u een ’Like’-editie. Deze heeft een 1.2 liter benzinemotor met drie cilinders in het vooronder welke goed is voor 75 pk. Voor €1.250,- extra kunt u gaan voor de ’Active’-editie. In ruil voor de extra investering krijgt u een rijker uitgerust interieur. Wilt u liever wat meer vermogen, dan kunt u €1.800,- bovenop het instapbedrag investeren. Peugeot rust de 208 dan uit met een 100 pk sterke 1.2 PureTech-motor. Het topmodel is de GT-Line. Deze heeft onder meer de 100 pk-motor, maar heeft daarnaast een afwijkende achterspoiler en zwarte wielomlijstingen.

De volledig elektrische variant van de Peugeot 208, de e-208, is aanzienlijk duurder. Voor de goedkoopste e-208 vraagt Peugeot €35.250,-. Daarvoor kunt u bijna twee instapmodellen met verbrandingsmotor kopen. De e-208 komt er ook in GT-uitvoering. Deze gaat €38.050,- kosten.

Opvallend: Peugeot zet vooralsnog geen 208 met dieselmotor op de prijslijst. de benzinetypes moeten in oktober op de Nederlandse markt verschijnen. Bestellen kan vanaf vandaag.

De genoemde prijzen zijn fiscale prijzen exclusief afleverkosten. Peugeot maakt de consumentenprijzen later bekend.

Wilt u meer over dit onderwerp weten, lees dan verder op Autovisie.nl