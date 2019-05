Wat zijn de ontwikkelingen van de e-bike?

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van e-bikes is dat het comfort toeneemt, onder meer dankzij verbeterd schakelgedrag. Met alternatieve versnellingssystemen kun je sneller een tandje lichter of zwaarder schakelen. Andere nemen je die handeling zelfs helemaal uit handen.

We zien steeds meer interesse in alternatieve versnellingssystemen, zoals Pinion, Rohloff en Enviolo. Pinion zien we veelal op vakantiefietsen in de trapas en is onderhoudsvrij. Rohloff schakelt soepel, levert een hoog rendement en vraagt weinig onderhoud. Het systeem wordt gekozen door mensen die het beste van het beste willen. Enviolo is er voor mensen die de stapjes tussen de versnellingen te groot vinden en altijd in een optimaal beentempo willen rijden. De systemen staan bekend om hun langere levensduur, relatief beperkt onderhoud en gemak. Ook bewegen zij steeds meer in de richting van traploos en automatisch schakelen.

Ⓒ Matty van Wijnbergen

In de e-biketest in deze fietsspecial zien we de traploze versnellingsnaaf (Enviolo) enkel bij de Koga Pace10 en Brinckers LeMans (categorie 2). Ook de Inter-5E interne versnellingsnaaf van Shimano – speciaal voor e-bikes – vergemakkelijkt het schakelen. Deze zit op de Pegasus Opero 5 Di2 (categorie 2).

Kees Bakker van de Fietsersbond, nauw betrokken bij de fietstest, noemt het elektronisch schakelen een positieve ontwikkeling. „Shimano heeft het al langer en afgelopen jaar heeft ook Rohloff het geïntroduceerd, samen met Bosch (niet in de test, red.). Het is zeker op e-bikes een uitkomst, omdat terugschakelen lastig is als de motor vol vermogen levert. Je moet in zo’n geval de belasting ver terugnemen of zelfs even stoppen met trappen. Met elektronisch schakelen hoeft dat niet. Terwijl je doortrapt, druk je een knopje in. Dan weet de motor: ik moet stoppen met ondersteuning geven. Het schakelen gaat zo soepel en snel.”

Benieuwd naar alle informatie die je moet weten over e-bikes? Klik dan hier en lees De Nationale Fietstest van De Telegraaf.