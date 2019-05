Recept van de dag: Walnotenpesto

Lastig en ik zie een taak in de toekomst. Maar voor nu maar weer eens die pesto die gewoon in Nederland groeit. Ik kocht in de biowinkel een bos heel grote radijs (nu is de tijd). Met veel lof. Ook regulier wordt radijs nauwelijks bespoten, dus het blad kan je gebruiken.

Nodig voor een pot vol:

200 gr walnoten, gekraakt en schoon

3 tenen knoflook

blad van 1 bos radijs

75 ml walnootolie (of olijfolie)

zout en peper

Bereiding:

Walnoten even roosteren in een hete koekenpan. Tot ze geuren. Dan de knoflook in dezelfde pan, een beetje kleur geven. Gewoon de hele tenen. Dan het radijsblad, de noten, de knoflook, de olie (het liefst walnootolie van Mobipres), beetje peper, beetje zout en in de blender. Laat draaien tot het smeuïg is. Kan je een week bewaren. Kook bijvoorbeeld wat pasta, leng de pesto aan met wat hete groentebouillon en giet over de pasta. Klaar. Zo hoort gezond eten.