Eerste foto’s: de elektrische Opel Corsa

We mochten ze eigenlijk nog niet zien, maar door een foutje op het internet zijn ze er nu toch: de elektrische Opel Corsa en zijn gewone broertje.

De huidige Opel Corsa dateert alweer van 2006 en was dus wel toe aan een grondige vernieuwing. Het Duitse merk pakt het dan ook goed aan en zet de auto op een volledig nieuw platform. Deze deelt hij met de eerder getoonde Peugeot 208.

De nieuwe Opel deelt zijn kale carrosserie met de Peugeot 208 en is alleen anders aangekleed. Ook onderhuids zijn de vergelijkingen groot. Zo wordt de Corsa aangedreven door hetzelfde 1.2 liter benzineblok met drie cilinders. Deze komt in meerdere varianten: verschillend van 75 pk tot en met 130 pk. Alternatief kan er ook gekozen worden voor de Corsa-e, ofwel de volledig elektrische Corsa.

De elektrische Opel krijgt een 50 kWh accupakket mee en wordt aangedreven door een 100 kW sterke elektromotor die tussen de voorwielen ligt. Daarmee moet het bereik van de auto op ongeveer 340 kilometer uitkomen.

Helaas is nog niet duidelijk wat de Corsa’s gaan kosten. Wel weten we dat de eerste benzine-auto’s in september in de verkoop zullen gaan. Dit geldt niet voor de Corsa-e aangezien deze pas eind dit jaar in productie gaat.

