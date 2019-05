Ramptoerist door Duitse politie geconfronteerd met slachtoffer

In Duitsland is de kijkersfile een groot probleem. Zo groot dat het vaak de aankomst van hulpdiensten belemmert. Daarom treedt de politie extra hard op tegen de automobilist die afremt om een foto van een ongeluk te nemen. Eerder werden de ramptoeristen nog natgespoten en beboet. Ook plaatste de politie privacyschermen, maar dit bleek onvoldoende. Daarom heeft de Duitse diender nu nog een middel dat hij kan gebruiken: overtreders fysiek confronteren met de gevolgen van een ongeluk.

De video hieronder is opgenomen bij een ongeluk op de A6 nabij de Duitse plaats Roth. Daarin zien we hoe een agent meerdere ramptoeristen aanpakt en hen op de dodelijke gevolgen van het ongeluk wijst. Ze worden vervolgens ook nog eens getrakteerd op een boete van €128,50.

In Nederland wordt er niet zo heftig opgetreden tegen de filmende of fotograferende automobilist. Hier kan de overtreder staande gehouden of achteraf beboet worden. In beide gevallen wordt er op basis van vasthouden van de mobiel tijdens het rijden opgetreden. Deze boete bedraagt €240,-.

