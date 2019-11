Witcher 3 review

Dit avontuur is nu ook verkrijgbaar op de draagbare Nintendo Switch. Alhoewel het Switch avontuur niet alles in volle glorie toont, is het een fijne game geworden.

Wat is het?

The Witcher 3 is een spel waarbij je in de huid van Geralt van Rivia kruipt. Deze doorgewinterde Witcher hoort zijn bloed al sneller pompen wanneer zijn paden kruizen met de meest bloeddorstige monsters die moedernatuur groot heeft gebracht. Met een enorme honger naar geld, zoekt hij constant de gevaarlijkste weg om door middel van levensgevaarlijke missies de hoofden van monsters als trofeeën te kunnen presenteren. Daarvoor reist hij door een wereld waar de gemiddelde gamer ‘u’ tegen zal zeggen. Je kijkt je ogen uit terwijl er steeds meer nieuwe omgevingen op je pad komen.

Bij de Nintendo Switch-versie is er sowieso voldoende om te ontdekken. Het is bijna een onmogelijke taak om elk hoekje van de kaart onder een vergrootglas te nemen. Waar het hoofdverhaal al ruim vijftig uur van je vrije tijd in beslag neemt, ben je al snel het driedubbele bezig om echt alles uit het spel te halen. Ondertussen krijg je een vrij volledig pakket aangeboden, want de Nintendo Switch-versie geeft je ook nog eens twee extra uitbreidingen. Mocht je deze hele Witcher-ervaring willen uitspelen voordat 20 december de serie verschijnt, dan zul je vaart moeten maken.

Is het wat?

Dit is het daarentegen volop waard, want The Witcher 3 is misschien wel één van de meest toonaangevende RPG’s die ooit is uitgegeven. Al in 2015 werd met deze game de lat zo hoog gelegd dat het voor andere openwereld spellen nog ontzettend lastig was om deze te overtreffen. De betoverende sprookjeswereld van The Witcher schotelt je niet alleen een spelwereld voor waar je met gemak in kunt verdwalen, ook zit je constant op het puntje van je stoel omdat het verhaal zo briljant spannend is geschreven. Later staan gamers te watertanden en joelen ze ‘we want more’ als uitbreidingen Blood and Wine en Heart of Stone het avontuur urenlang verlengen.

Om The Witcher 3 uit te spelen, moet je echt uren in een spel pompen als je echt alles uit het spel wil halen. Daarvoor zou je bijna je baan of studie compleet aan de kant moeten schuiven. Voor je het weet verander je in een ontzettende kluizenaar die zichzelf vierentwintig uur in zijn hok moet opsluiten om alleen nog maar te leven van water en brood. De enige lichamelijk beweging: heel de tijd als een gek op de knopjes rammen omdat de gameplay je als een junkie in zijn macht houd. Deze gamers kunnen nu eindelijk het licht weer zien, omdat de Switch hen een draagbare versie aanreikt.

Dat het spel draagbaar is, brengt wel de nodige nadelen met zich mee. De kleurrijke en fantasierijke wereld levert een klein beetje van haar charme in, omdat de Nintendo Switch minder krachtig is dan de consoles waar het spel voorheen op verscheen. De nodige offers moeten worden gemaakt als om grafische pracht gaat. De altijd zo magische wereld laat toch door haar lage framerate de nodige magische momenten door de vingers glippen. Terwijl je op je wilde hors door de wijde wereld galoppeert, zie je dat personages en monsters plots vanuit het niets verschijnen omdat ze nog moeten worden ingeladen. De concessies die worden gemaakt, doen Novigrad geen eer aan.

Toch blijft The Witcher 3 een spraakmakend spel. Zeker voor de mensen die al op een andere console hebben mogen ervaren wat voor een beestachtige jager Geralt is. Met gemak sla je het hoofdverhaal over om je nog in de uitbreidingen te werpen. Hoe je ook in het spel stapt, uiteindelijk word je verrast door een verhaal wat zich langzaam maar ontzettend goed ontrafeld. De wereld is het toneel geweest van een oorlog waar series als Game of Thrones nog iets van kunnen leren. Overal schuilt kwaad wat nog eens extra wordt verstrekt door een boosaardige groep demonen die The Wild Hunt heten. Alhoewel het verhaal veel inhaakt op dingen die in The Witcher 1 en 2 zin gebeurd, is het niet nodig om al die voorkennis in huis te hebben. Dit maakt het spel voor heel veel mensen geschikt.

Plus en minpunten

+ Prachtige spelwereld

+ Sprookjesachtig tot leven gebracht

+ Ontzettend veel gameplay

+ Uitbreidingen, om nog maanden te spelen

- Grafisch veel concessies gedaan

- Mankeert technisch het een en ander

Conclusie

Met The Witcher 3 op Nintendo Switch heb je sowieso een product in handen waar je nog urenlang je tanden in zet. Als een ware monsterjager ben je de komende maanden nog zoet om monsters als trofeeën aan je zwaard te rijgen. Alhoewel het spel grafisch er een stuk minder goed uitziet dan zijn voorgangers op andere spelcomputers, is dit spel nog steeds een van de meesters van de RPG’s. De spelwereld is immens groot en laat je echt watertandend naar meer verlangen. Voor je het weet ben je zo hard met de game bezig, dat je op 20 december vergeten bent dat de serie online staat.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL