Op zoek naar een betaalbare vijfdeursauto? Deze voormalige bestsellers koop je voor vijf mille

Ford Fiesta 2008 – 2017

Een Fiesta stuurt en schakelt erg lekker. Er staan prima voorstoelen in die opvallend ver naar achteren kunnen schuiven. De 1,2 liter-motor is er met 44 kW/60 pk of 60 kW/82 pk. Die laatste komt op de snelweg beter tot z’n recht, maar met de 44 kW is ook te leven. Reken op gemiddeld 1 op 15. Bij een bedrijf in Dordrecht staat een grijze vijfdeurs (44 kW, 2010, 119.000 km) voor € 4.990.

Opel Corsa 2006 – 2014

De Corsa is een allemansvriend, mits je niet te veeleisend bent. De elektrische bekrachtigde besturing mist gevoel. De Corsa wordt gauw zoekerig op kruissnelheid op oneffen wegdek of bij een beetje zijwind. Het rijcomfort is daarmee maar redelijk. Het verbruik komt uit rond 1 op 14. Een autobedrijf in Sprang-Capelle biedt voor € 4.999 een grijze 1.2 ’Edition’ aan (2010, 114.000 km).

Volkswagen Polo 2009 – 2014

’Koning Polo’ is opvallend comfortabel, vrij stil en de voorstoelen zijn prima. Volwassen bestuurders zitten al gauw met het rechterbeen tegen de middenconsole. Handig is de verstelbare vloer van de bagageruimte. Een 1,4 mist een zesbak en start-stopsysteem, dat zou het verbruik van 1 op 13 nog verbeteren. Een grijze 1,2 ’Optive’ (2009, 157.000 km) staat voor € 4.995 bij een autobedrijf in Winschoten.

Technische aandachtspunten

Als de motor niet op het gaspedaal reageert, zit er schakelaartje bij het pedaal los. Het komt voor dat de bestuurder daar per ongeluk met z’n voet tegenaan komt. Een loszittende nokkenassensor maakt dat de motor niet start, maar dat is een kwestie van vastzetten.

Elektronische storingen kunnen worden veroorzaakt door losse massacontacten, maar ook door vocht in een regelunit; op zich geen groot probleem. Lastiger is een storing in de brandstofpomp ìn de tank: de motor krijgt gewoon geen benzine meer. Een klein euvel, maar reparatie is heel veel werk! Een metaalachtig geluid in de motor kan een kapot lagerkapje op de nokkenas zijn.

Volkswagen Polo

De waterpomp van de 1,2- en 1,4 liter-motor schakelt elektrisch in. Het komt voor dat dit niet werkt. Daardoor wordt de motor niet gekoeld en hoe ernstig dat wordt, hangt er vanaf in welk stadium de bestuurder het opmerkt. De individuele bobines kunnen spontaan de geest geven. De motor loopt dan op drie cilinders. Direct uitzetten!

Beste keus

Het aanbod van deze modellen is nog steeds enorm en daarbij zien we opvallend veel geïmporteerde occasions. Dat kan best, mits de historie klopt. De Polo is naar verhouding te duur, de Corsa is de minst fijne auto... het wordt de Fiesta!

