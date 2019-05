Recept van de dag: prei op bladerdeeg

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Waar is mijn prei eigenlijk? In een klein hoekje van mijn tuin experimenteer ik met een paar groentes. Enthousiast het eerste jaar met prei aan de slag gegaan. Kleine sprieten die aan het einde van de zomer in grote planten waren veranderd. Ik heb ermee gekookt, het wonder van echt vers geproefd en ik heb er een paar laten staan. Dat jaar raakten mijn gasten niet uitgepraat over die prachtige bloemen. Paarse en witte bollen bestaande uit honderden kleine bloempjes. Twee jaar van genoten, en nu, nu weg!? Waarom? Wie weet het? Voor nu het recept voor vandaag: prei op bladerdeeg.