800-jarig jubileum Hanzesteden in Oost-Nederland die eeuwen eerder bloeiden dan VOC-bolwerken in Westen Stop Randstadarrogantie: ’Hanze-mentaliteit beter dan VOC-mentaliteit’

Door Barbara Plugge

Kogge in Kampen, schoolsplaat van JH Isings. Ⓒ FOTO Wolters

‘Samenwerken loont’ wist men al in de late middeleeuwen. Kooplieden uit tweehonderd steden in Noord-Europa bundelden de krachten in de Hanze. Met als gevolg grote economische bloei. Negen Nederlandse ’leden’ van destijds vieren vanaf 1 april 800 jaar Hanze gedachtengoed.