Bijna autonome Tesla snijdt verkeer af

Tesla communiceert graag positief over de mogelijkheden van de Autopilot die op veel van hun auto’s te vinden is. Elon Musk, CEO van Tesla, beweert zelfs dat Autopilot voor het eind van dit jaar volledig autonoom zou moeten kunnen opereren. Consumer Reports, de Amerikaanse consumentenbond, beweert nu precies het tegenovergestelde. Volgens hen laat Tesla met de software vooral zien hoe het niet moet.

Uit tests die het instituut uitvoerde met het Navigate on Autopilot bleek dit systeem ondermaats te presteren. De auto sneed veelvuldig andere weggebruikers af, of haalde ze op een illegale manier in. In enkele gevallen remde de Tesla zonder enige reden af waardoor achterliggers plotseling moesten afremmen of moesten uitwijken. Uiteindelijk vonden de onderzoekers het handiger om zonder ’hulp’ van het systeem te rijden.

De conclusie luidt dan ook dat Tesla hun systemen eerst uitvoerig moet testen met rigoreuze simulaties, circuittest en het gebruik van echte gebruikers in de echte wereld. Maar wie verder kijkt kan zien dat de oorsprong van dit hele probleem vooral lijkt te liggen in de manier waarop Tesla over Autopilot communiceert.

Het merk probeert zo duidelijk mogelijk aan te geven dat de auto niet zonder input van de bestuurder kan rijden, maar tegelijk wordt er wel aangegeven dat dit tot de mogelijkheden behoort. In de praktijk blijkt dat Autopilot nu eigenlijk niet veel meer kan dan systemen van andere fabrikanten (lane assist, adaptive cruise control, en dergelijke). Autopilot wordt nu door de gemiddelde consument vertaald als ’volledig autonoom’, en dat is erg gevaarlijk.

