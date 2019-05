Oproep: samen met je partner een zomerberoep?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

Gaan jij en je partner deze zomer samen aan de slag? Bijvoorbeeld als strandwacht, surfinstructeur of begeleider van jongerenreizen? Werken jullie in de vakantiemaanden in een strandtent, foodtruck of verdienen jullie je geld juist op een hele andere manier? Dan zijn wij op zoek naar jullie verhaal!