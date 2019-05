Audi S7 TDI: dikke diesel

De grotere Audi S-modellen worden in het kader van CO2-uitstoot reductie niet langer aangedreven door een benzinemotor, maar door een drieliter diesel met elektronische turbocompressor die 349 pk en 700 Nm produceert. Dat rijdt best fijn, al is er wel een grote ‘maar’. Dries van den Elzen legt in de splinternieuwe Audi S7 TDI uit wat er aan de hand is.