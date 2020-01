Stijlvolle Italiaan - Maserati Ghibli GT - Video

De Maserati Ghibli is door de jaren heen enorm geëvolueerd. Hij startte in de jaren zestig als grote GT met V8, in de jaren negentig werd het deze sportcoupé en in 2013 de huidige vierdeurs sportsedan. Deze Ghibli GT is de tweede generatie en eigenlijk een doorontwikkelde Biturbo. Het model waarmee Alejandro DeTomaso, de toenmalige eigenaar van de Maserati, Maserati in de jaren tachtig groot wilde maken. Dat lukte onder meer door een bedroevende kwaliteit niet en Fiat redde het merk door grootaandeelhouder te worden. Om kosten te drukken werd op basis van de Biturbo-techniek toen deze Ghibli gebracht. Hij kwam in 1992 op de markt en werd tot 1998 geleverd. Gedurende zijn levenscyclus onderging hij tweemaal een reeks vernieuwingen en dit is de laatste variant. Onder meer herkenbaar aan de zwarte koplampbehuizing. In dit statige blauw, met die fors uitgebouwde wielkasten en hoekige vormen is het een design van tegenstellingen. Enerzijds elegant en anderzijds bruut, maar bovenal geweldig om te zien. En te rijden!

