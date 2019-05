Ⓒ Illustratie Kees van de Nes

Bij verdriet, woede en angst kunnen we in tranen uitbarsten, maar ook bij intens geluk. Sommige mensen huilen om het minste of geringste, anderen amper of zelfs nooit. Hoe zit dat? Waarom huilen we en lucht het echt op? We vroegen het huilprofessor Ad Vingerhoets.