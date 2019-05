Er staat bij ons een keukenmachine waar je bijvoorbeeld een tomaat ingooit die er na het draaien als warme tomatensoep uitkomt. Ja, echt, dat ding verwarmt ook nog, al snap ik nog steeds niet wanneer en waarom. Dus ik maak heel vaak even zo’n groentesoepje tussendoor. Draaien, beetje peper klaar. Maar, en nu komt het, tomaten er zo in, is lekker. Tomaten eerst roosteren wordt nog veeeeeeel lekkerder.