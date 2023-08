De mooiste plekjes in Zwolle volgens een nieuwe local

Mijn oma vertelde mij, jongetje uit de Randstad, vaak over haar jeugd in een Zwolse arbeiderswijk. En hoe zij later, als verpleegkundige in Rotterdam, wekelijks met de trein terugging naar Zwolle. Een paar jaar na haar overlijden verhuisde ikzelf naar Zwolle, op een steenworp afstand van het geboortehuis van mijn oma. Na vijf jaar wil ik hier niet meer weg, want de stad bruist.

Stadsstrand op het Rodetorenplein met pop-up beachclub Blue Bayou. Ⓒ Frans Paalman