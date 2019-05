Kijkje in betonnen kolossen

Het bunkercomplex in het Zeeuwse Zoutelande maakte deel uit van de Atlantikwall. Twee bunkers van het complex zijn opengesteld. De afstand tussen de bunkers is ongeveer 200 meter. Ⓒ René Bouwman

Normaal gesproken is het leeuwendeel van de honderden bunkers langs de Nederlandse kust hermetisch afgesloten – al zijn er natuurlijk altijd fanatiekelingen die zelf op onderzoek uitgaan in de verdedigingswerken. Wie geen inbrekersbloed in de aderen heeft, maar wel een kijkje wil nemen in de betonnen bouwwerken, kan morgen zijn hart ophalen op de Bunkerdag.