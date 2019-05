Draaiorgeltraditie nog lang niet verloren

De kleurige fronten van de draaiorgels, vaak voorzien van bewegende elementen, zorgen dat er niet alleen wat is te horen, maar ook te zien. Ⓒ Amaury Miller

De een is er tot tranen toe door geroerd, de ander stopt vol walging de vingers in de oren. Een draaiorgel roept hoe dan ook emoties op. Werd lange tijd gedacht dat het fenomeen binnenkort in het museum zou eindigen, tegenwoordig bestaan er steeds meer ’vriendenclubs’ en zijn jonge orgeldraaiers bezig het tij te keren.