Als kind speelde ik altijd aan de waterkant, liefst in zwembroek. Daarom ben ik van kinds af aan gek op de zon. Zeilen in de regen is goed te doen, maar een tocht met een tender in een plensbui doet het vaarplezier snel vergaan. Varen is vrijwel altijd leuker als de zon schijnt.