BMW komt met elektrische step

BMW zet zich vol in voor een beter milieu. Dat doet het merk in eerste instantie door voor 2025 meerdere elektrische auto’s in het aanbod te hebben, maar het focust ook op ’personal urban electric mobility’. In dit geval met een elektrische step/scooter.

Voor de ontwikkeling van de accustep is de Duitse autobouwer de samenwerking aangegaan met Micro, een bedrijf dat wat meer ervaring heeft met dit soort producten. De step heeft een 150-watt motor in het achterwiel, wat inhoudt dat dit weer een achterwielaangedreven BMW is. Het accupakket is in het frame verwerkt en geeft gedurende maximaal 12 kilometer stroom om op een maximale snelheid van 20 kilomter per uur te rijden.

De BMW wordt in matzwart geleverd en heeft het iconische BMW-logo op de voorkant. Daarboven vinden we een ingebouwde koplamp, en aan de achterkant een ingebouwd achterlicht. Voor de veiligheid heeft de step twee remmen. In elk wiel één. De step moet in de herfst op de markt komen en zal dan €799,- kosten.

