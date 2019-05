Zo extreem had Citroën de C4 Cactus voor ogen

Voor wie de Citroën C4 Cactus een te opvallende of extreme creatie vindt, weet dat de autobouwer het nog bonter wilde maken. Klantenonderzoeken lieten Citroën uiteindelijk aan de handrem trekken, waardoor het concept werd aangepast. In een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je uit wat de designafdeling voor ogen had en vooral waarom.