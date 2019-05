Ⓒ Hollandse Hoogte / BSIP RF

Het Zeeuwse mosselseizoen is begonnen. Hoe kan dat? Nou, heel simpel. Deze mosselen worden gekweekt aan touwen. De schelpen die aan de touwen groeien, bevinden zich dichterbij het wateroppervlak waar meer voedsel aanwezig is. Dus eerder het mosselbuikje vol. Fish Tales heeft de primeur. Vanaf vandaag hangmosselen in de winkel dus.