RAGE 2 review

Als je gestoorde maniakken in een roze daglicht zet, heet het eindresultaat RAGE 2. Een first-person shooter uit de stal van Bethesda. Als je de hordes aan vijanden pakt uit DOOM en een vleugje Mad Max erbij gooit, dan weet je ongeveer wat je kan verwachten.

Een bizar knalfestijn dat het moet hebben van de actie en duidelijk niet van een bijzondereverhaallijn.

Wat is het?

Een schietspel waarin jij op de voorgrond treedt en alles aanschouwt vanaf een zogeheten ‘first-person’ perspectief dat misschien wat weinig aandacht kreeg, is RAGE. Een grauwe game die in 2011 het levenslicht’ zag op de vorige generatie consoles. Veel licht was er alleen niet te zien, want af en toe dachten spelers dat ze onderdeel waren van een modderpoel. Donkere paletten voerden de boventoon. De game is dan ook menig man voorbij gegaan. Met het vervolg schreeuwt Bethesda opnieuw om aandacht en doet dat door de game véél vrolijker te benaderen en vooral door de kleur roze de boventoon te laten voeren. Een originele zet voor een post-apocalyptische setting.

Als Walker moet jij het opnemen in een bizarre wereld waarin chaos het speerpunt is van de samenleving. Ene generaal Cross heeft het in zijn zotte kop gehaald om de Authority in het leven te roepen: een organisatie van genetisch gemodificeerde mutanten en monsters. Zie je de film Mad Max al voor je? Terecht. Want daar doet deze knotsgekke game toch wel een beetje aan denken. Op jouw schouders rust de taak om orde aan te brengen in de chaos. Hoe kan dat beter dan wat wapens ter hand te nemen en een auto aan je zijde te hebben? Dat is namelijk wat je doet, met een bak rondscheuren van locatie naar locatie en alles en iedereen de verdoemenis in knallen.

Is het wat?

Eerlijk is eerlijk: RAGE 2 speelt als een tierelier. De besturing is enorm soepel en het voelt heerlijk aan om de meest gestoorde vijanden vol te pompen met lood. Daarnaast word je als personage continu sterker gemaakt met diverse krachten. Spelenderwijs neemt de graad van gestoordheid dan ook flink toe. Even in de lucht springen en met een mega‘slam’ op de grond meerdere vijanden een enkeltje hel geven vormt geen uitzondering. Walker is vrij krachtig en dat is Genieten met hoofdletter g.

Het is ook fijn dat je zelf kan exploreren. Want de game is alles behalve rechtlijnig. Jij bepaalt zelf waar je gaat en staat en dat is toch mooier dan de gemiddelde film waarbij je alleen maar kunt kijken wat anderen voor jou beslist hebben. In RAGE 2 ben jij hoofdverantwoordelijk voor wat je doet en welke kant je opgaat. Al heeft dit geen invloed is op het toch enigszins slappe verhaal dat weinig plottwisten kent. Dat moet je maar voor lief nemen. RAGE 2 speel je vanwege de bizarre missies en omdat het verslavend is om te ontdekken wat die missies je bieden. Elke keer wil je meer: meer wapens, meer dingen om te ontdekken en vooral meer vijanden om dood te schieten. Wat dat betreft is het een hongergevoel dat voortdurend niet gestild wordt.

Het is jammer dat je die drang naar al dit moois niet kunt delen met iemand, want het spel samen spelen is er niet bij. Dat was leuk geweest. Al zal voor sommigen het grootste minpunt zijn dat de game redelijk kort duurt. In zo’n tien uur kun je het verhaal uitspelen en voor een open wereld spel is dat aan de korte kant. Toch baden we ons in een luxe-wereld, want wat maakt het uit dat een spel een keer minder lang duurt of geen (echte) multiplayer-opties heeft? Het probleem is dat mensen tegenwoordig een game willen met tal van opties zoals Dagobert Duck die altijd maar meer geld wil. Boodschap van de dag: wees gewoon eens tevreden. Bethesda heeft puik werk afgeleverd, punt.

Plus- en minpunten

+ Oogt fantastisch

+ Gestoord goed

+ Leuke vijanden

- Voor sommigen te kort

- Geen co-op

- Verhaal niet bijzonder

Conclusie

RAGE 2is fantastisch. Zodra je een schietspel in je spelcomputer stopt wil je dat een game er goed uitziet, de vijanden tof zijn en dat alles lekker speelt. Bethesda heeft alles goed op orde met RAGE 2. Alles is raak. En dan hebben we het niet over de kogels die jij in diverse hoofden laat ontploffen. Want dat is ook mooi natuurlijk. Verwacht alleen geen nieuw epos in het shooter-genre, want dan kom je van een koude kermis thuis. Wel kun je een hoop plezier halen uit de nieuwe roze speelwereld. RAGE 2 is een must voor iedereen die zichzelf af en toe een gekkie vindt.

Dit artikel is in samenwerking met xgn.nl