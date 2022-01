Premium Het beste van De Telegraaf

Verslaafd aan sport: ’sportanorexia’ is dwangmatige kwelling

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Aangezien sporten als een gezonde bezigheid wordt gezien, wordt niet snel aan een verslaving gedacht. Ⓒ foto Getty Images

Sportanorexia of anorexia athletica, verslaafd aan sporten, is een nog niet al te bekende verslaving. „Stoppen met sporten is net zoiets als stoppen met roken: zo makkelijk is dat niet.”