Dagrecept: Pulled chicken met hummus

De ingrediënten voor dit recept uit het boek Al het eten van de wereld van Daphne Aalders en Aurelie Geurts (Borgerhoff & Lamberigts) staan vermeld in koffielepels (iets kleiner dan theelepels). Bereid de kip. Rooster het koriander- en komijnzaad en maak fijn in de vijzel.

Meng de kurkuma en garam masala met 1 koffielepel zout en wrijf er de kip mee in. Bak de kip rondom bruin in olie. Neem uit de pan. Pel de ui en snij in maantjes. Pel de knoflook, verwijder het hartje en snipper fijn. Bak aan in het bakvet van de kip. Voeg de kaneel, foelie, paprikapoeder en fijngesneden knoflook toe. Bak de tomatenpuree even mee en doe er de dadelsiroop en -azijn bij.

Doe de kip terug in de pan, dan het deksel erop en laat garen. Neem de kip weer uit de pan en kook de saus in. Trek ondertussen het kippenvlees in draadjes. Doe het vlees terug in de pan en meng met de saus. Serveer de kip bovenop de humus of op een broodje. Bestrooi eventueel met ras el hanout.

Nodig voor 1-2 personen:

- 1 kl korianderzaad

- 1 kl komijnzaad

- 1/2 kl kurkuma

- 1 kl garam masala

- 300 g kipfilet

- 1 ui, 2 tenen knoflook

- stukje kaneel, plukje foelie

- 1 kl paprikapoeder

- 1 el tomatenpuree

- 1 el dadelsiroop

- 2 el dadelazijn

- 1 kl ras el hanout, zout