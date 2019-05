Recept van de dag: kip met room en broccoli

Nodig voor vier personen

• 400 gr kippendijvlees

• 300 gr broccoli

• 200 gr rijst

• 250 ml kippenbouillon

• 1 theel pittige mosterd

• bosje verse peterselie, fijngehakt

• 2 eetl boter

• 2 eetl bloem

• 125 ml crème fraîche

• 25 gr paneermeel

• 40 gr geraspte kaas

Bereiden

Kook de rijst net gaar volgens de verpakking en giet af. Snijd de broccoli in roosjes en kook ze beetgaar. Verwarm de oven op 200° C. Snijd ondertussen de kip in stukken. Verhit de helft van de boter in een pan en bak de kip rondom mooi bruin.

Schep de kip uit de pan en doe de rest van de boter in het braadvet. Roer met een garde de bloem erbij, giet beetje bij beetje de bouillon erbij en roer tot je een mooie roux hebt.

Nu mag de crème fraîche en de mosterd door de saus. Schep de kip weer terug in de pan bij de saus. Schep de broccoli door de rijst en schep daarna in een ovenschaal. Verdeel de kip en de roomsaus er over. Meng de kaas en paneermeel. Over de kip. Zet de schaal 20 minuten in de oven. Altijd goed, altijd gewild. Oh, en natuurlijk flink peterselie erover bij het opscheppen.