Opel Astra OPC: bruut en betaalbaar

De Opel Astra OPC is de droom van menig jonge automobilist. Hij is sportief, zeldzaam, betaalbaar en met hulp van sportwagenmerk Lotus ontwikkeld. Met deze Astra OPC startte het Opel Performance Centre-sportlabel. Er zouden in eerste instantie slechts 2500 stuks gemaakt worden van de Astra OPC, maar dat werden er uiteindelijk 3000. Lotus tekende voor het onderstel en de hitsige 2.0-16V met 160 pk. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit vertelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst waarom dit een overtuigende start was van het OPC-label.