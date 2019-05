Kleinste BMW nog meer Mini

Jawel, voorwielaandrijving. Er werd lang over gespeculeerd, zeker nadat BMW zelf ook aangaf dat 90% van de inmiddels 1,3 miljoen BMW 1 Serie-rijders van de eerste twee generaties in de veronderstelling was in een voorwielaangedreven BMW te rijden. Met ingang van de derde editie laat de Duitse autobouwer de altijd als ‘standardantrieb’ aangeduide achterwielaandrijving varen. Hij komt er met voor- en vierwielaandrijving.

De bodemsectie is dus niet langer verwant met die van de 3 Serie, maar voortaan identiek met die van de 2 Active Tourer en 2 Grand Tourer, alsmede de Mini Clubman en Countryman. In vergelijking met de bodemplaat van de vorige generatie staan de assen twee volle centimeters dichter bij elkaar, op precies 2,67 meter. Ook de lengte van de BMW 1 Serie is afgenomen. Het verschil bedraagt 4,32 meter, een afname van een hele centimeter. De breedte en hoogte namen enkele millimeters toe. De gewijzigde maatvoering aan de buitenzijde betekent volgens de fabrikant ook andere afmetingen aan de binnenzijde. De autobouwer claimt echter meer bewegingsvrijheid op de tweede zitrij, zowel voor de knieën, ellebogen als het hoofd, zelfs wanneer het -een primeur voor de 1 Serie- het optionele panoramadak is gemonteerd. De bagageruimte lijdt er op papier niet onder. In de basismaatvoering reikt de bak tot 380 liter, een plus van 20 liter ten opzichte van de tweede generatie. Met neergeklapte achterbank valt er geen ruimtewinst te boeken. Het is en blijft 1200 liter.

Nu we toch binnenin zijn aanbeland, het dashboard volgt de stijl van de vorig jaar geïntroduceerde 3 Serie. Direct in het oog springen twee schermen met een diameter van maximaal 10,25 inch. Afhankelijk van het systeem kan naast het aanraken van het scherm ook instructies worden gegeven door handgebaren, wat al op bijvoorbeeld de 7 Serie verkrijgbaar is. Voor het eerst biedt BMW het head-up display in de 1 Serie aan. Het scherm is 9,2 inch groot en biedt de bestuurder in het gezichtsveld direct waardevolle informatie, die betrekking heeft op het rijden. Tal van comfort- en veiligheidsverhogende systemen neemt de 1 Serie van de grotere types over, zoals achteruitrijhulp, rijstrookassist met stuurhulp, waarschuwingssysteem voor aanrijding aan achterzijde en adaptieve cruise controle met stopfunctie.

Toegang tot het interieur krijg je optioneel via een digitale sleutel. Middels een app met de sleutelcode kun je de portieren ont- en vergrendelen. Het is zelfs mogelijk de auto te starten door de smartphone op een specifieke plek te leggen of het toestel in het vak voor draadloos laden te leggen. De app kan op maximaal vijf toestellen worden geïnstalleerd.

Voor de aankleding is keuze uit de niveaus Sport Line, Luxury Line en M Sport. De inhoud van de niveaus maakt BMW volgende maand bekend, wanneer ook de prijzen volgen. Bij de marktintroductie zal keuze zijn uit verschillende motorversies. Aan de basis staat de 118i met een 1,5 liter driecilinder turbomotor. Met het 140 pk sterke blok snelt de 118i in 8,5 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van 213 km/h. Daarboven positioneert BMW voorlopig alleen het topmodel van de reeks, de M135i xDrive. De vier aangedreven wielen krijgen 306 pk uit een geblazen 2,0 liter viercilinder te verwerken. In 4,8 tellen zit de M-versie op 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 250 km/h. Voor de veelrijders bestaat het aanbod uit drie dieselmotoren, te weten de 116d, 118d en 120d xDrive. In de 116d lepelt BMW een 1,5 liter driecilinder met 116 pk/270 Nm. De 118d beschikt over 0,5 liter meer slagvolume en een extra cilinder. Het vermogen ligt op 150 pk, het koppel op 350 Nm. De 120d perst uit hetzelfde blok als de 118d 190 pk en 400 Nm. Later volgen andere motoren. Voor de krachtoverbrenging naar de aangedreven wielen zorgt afhankelijk van de motorisering een handgeschakelde zesbak, een automaat met zeven verzetten en dubbele koppeling of een achttrapsautomaat.

