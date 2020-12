Recept van de dag: bietensalade voor tussendoor

Nodig:

•750 gr rode bieten

•1 rode ui in ringen

•walnootolie/ balsamico

•zeezout en peper

•1 handje walnoten, even vers geroosterd

•100 gr verse geitenkaas

Bereiding:

Dit is een gerecht om even adem te halen, en toch met winterse smaken. Ik zou het lekker lauw serveren, de bieten zo uit de oven.

Zet de oven op 180° C. Was de rauwe bieten eerst goed. Prik er hier en daar wat gaatjes in. Pak de bieten met wat zout in in aluminiumfolie. Zet dan op een ovenschaal 1 ½ uur in oven.

Prik er af en toe in dan weet je of ze gaar zijn. Haal de bieten uit de oven, schil ze en snij ze in plakken. Maak een vinaigrette met walnootolie en balsamico. Schik de uienringen en de bietenplakken en overgiet met de vinaigrette. Wat zout nog, beetje peper en dan de walnoten erover.

Kruimel er de kaas over. O ja, beetje verse tijm. Klaar en lekker. Aardappeltje erbij?