Lezersreis: ontdek de smaak van Baskenland

Tijdens deze reis bezoekt u alle hoogtepunten van Baskenland, waaronder Bilbao, de Riojastreek en San Sebastian. U logeert in kleinschalige Ambiance-hotels en proeft de keuken en wijnen van deze prachtige streek. U kunt dagelijks vertrekken en de reis, samengesteld met AmbianceTravel, naar wens uitbreiden of inkorten. Ook te boeken als eigen-vervoersreis of als luxereis met meer toprestaurants.

De hoogtepunten van Baskenland

U vliegt vanaf elk gewenst vliegveld naar Bilbao of rijdt met eigen auto die kant op.

De eerste 3 nachten verblijft u in Bilbao en de eerste avond dineert u in een restaurant met Michelinster. In de dagen daarna heeft u genoeg tijd om deze stad te bekijken, waarbij een bezoek aan het Guggenheim museum niet mag ontbreken. Op uw laatste ‘Bilbao-dag’ haalt u uw huurauto op en rijdt u naar Getaria aan de noordkust, waar u gaat lunchen in het enige bbq-restaurant ter wereld met Michelinster. Op dag 4 vertrekt u naar de Riojastreek voor twee overnachtingen. Bezoek authentieke stadjes zoals Laguardia maar ook een wijnhuis met een proeverij van rioja-wijnen na afloop.

De derde stop is San Sebastian, gelegen aan twee prachtige baaien met sikkelvormige stranden en een interessante culinaire traditie. Onderweg naar San Sebastian gaat u nog langs een typisch Baskische kaasboerderij waar u een rondleiding en een proeverij krijgt. In San Sebastian wordt u door onze Nederlandstalige gids rondgeleid en maakt u kennis met de pintxos (de tapas) van Baskenland.

Overnachten in ambiance hotels

Tijdens deze reis logeert u in kleinschalige hotels met ambiance. Luxe mag, maar hoeft niet. Bent u gesteld op meer luxe en exclusieve restaurants? Geen probleem, wij kunnen ook 5* hotels met ambiance aanbieden met desgewenst maaltijden in één of meer van de toprestaurants die deze streek rijk is. (Zie de website voor deze luxereis).

Inclusief

• Vlucht Bilbao

• Huurauto klasse B, allrisk verzekerd

• Hotels incl. ontbijt o.b.v. 2-pers.kamer

• Diner restaurant met Michelinster (excl. dranken)

• Lunch bbq-restaurant met Michelinster (incl. dranken)

• Proeverij in Riojastreek

• Proeverij bij kaasboerderij

• Pintxostour

• Routebeschrijving

Niet inbegrepen

• Transfer luchthaven - hotel

• Drank bij diner eerste avond

• Parkeren, tolgelden, benzine etc.

Boeken

Vanaf € 1465 P.P. (o.b.v. 2-persoonskamer)

Kijk op ambiancetravel.nl, bel 070-3223066 of mail info@ambiancetravel.nl.

Zie verder ambiancetravel.nl