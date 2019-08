Tesla Model 3 explodeert in Rusland

Russische zakenman Alexey Tretyakov reed in de nacht van zaterdag op zondag samen met zijn twee kinderen in een Tesla Model 3 over een snelweg nabij Moskou. Hij zou de Autopilot van zijn elektrische auto geactiveerd hebben. Helaas deed deze niet wat er van hem verwacht werd. Vlak voor het ongeluk herkende de sensoren van de Tesla een stilstaande takelwagen niet. Deze stond op de vluchtstrook om een andere auto weg te slepen. De auto van Tretyakov ondernam geen ontwijkende actie en ramde de truck.

Na de klap vatte de Tesla al snel vlam en explodeerde niet veel later. Gelukkig konden Tretyakov en zijn kinderen op tijd uit het wrak komen. Allen werden overgebracht naar het ziekenhuis. De zakenman kwam er vanaf met een gebroken been en zijn kinderen konden naar huis met wat blauwe plekken.

Oorzaak

De auto is vanzelfsprekend afgeschreven. De oorzaak van de explosie is in dit geval te herleiden naar een zwaar beschadigd accupakket. Beschadidge accucellen kunnen een thermischereactie ontketenen. Deze was in dit geval groot genoeg voor een explosie.

Tesla is niet de enige schuldige. De bestuurder dient, ook tijdens het gebruik van Autopilot, altijd beide handen aan het stuur en een oogje in het zeil te houden. Iets waar het systeem tijdens het rijden meerdere malen voor waarschuwt. Dat erkent Tretyakov. Hij gaf toe dat hij vlak voor het ongeluk met zijn kinderen op de achterbank bezig was. Hij was dus afgeleid van wat er voor hem gebeurde.