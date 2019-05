Jan Pieterz. Coen zoals hij is te zien in het West-Fries Museum.

„Het fondament van soo lange gewenste rendez-vous is nu geleyt. ” Dit schreef gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen aan zijn VOC -bazen in Nederland nadat hij de Javaanse havenstad Jacatra met zijn troepen met de grond gelijk had gemaakt. Op de puinhopen stichtte hij op 30 mei 1619 een ontmoetingspunt en stapelplaats voor ‘’s compagnies negotie’, Batavia genaamd.