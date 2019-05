’Duurste medicijn ter wereld komt naar Nederland’

Dat schrijft het FD. In de Verenigde Staten gaat het geneesmiddel 2,1 miljoen dollar kosten. In principe volstaat een eenmalige behandeling.

De Amerikaanse prijs van het medicijn met de merknaam Zolgensma is opmerkelijk genoeg een meevaller voor minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. In een brief aan de Tweede Kamer stelde Bruins afgelopen maart nog dat het medicijn waarschijnlijk drie tot vier miljoen euro per behandeling zou kosten.

De Amerikaanse toezichthouder gaf afgelopen vrijdag toestemming voor verkoop van Zolgensma. Meteen daarop maakte Novartis de prijs van omgerekend €1,9 miljoen bekend, te betalen over een periode van vijf jaar.