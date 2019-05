Elektrische auto in 2020 goedkoper dan normale auto

Op dit moment springen veel overheden nog bij om elektrische auto’s betaalbaar te maken voor het grotere publiek. Dat doen ze vooral met subsidies. In Nederland pakte dat verkeerd uit, want de subsidie raakte vooral de duurdere auto’s waardoor de elektrische auto nog steeds onbereikbaar bleef voor de massa. Maar zelfs zonder hulp van de overheid moeten elektrische auto’s volgend jaar een betere keuze voor de portemonnee zijn. Dat voorspelt Bloomberg naar aanleiding van eigen berekeningen.

Volgens Bloomberg New Energy Finance is het vanaf halverwege volgend jaar verstandiger om een elektrische auto te kopen. Vanaf dat moment is hij namelijk goedkoper op de langere termijn. Het gaat hier dus niet om een aanschafprijs die lager komt te liggen dan die van de brandstofverbrandende voertuigen, maar over het totaalplaatje over meerdere jaren.

De conclusie komt voort uit een combinatie van een dalende aanschafprijs (mede door de dalende accuprijzen), de beter wordende techniek en de lagere onderhoudskosten van elektrische auto’s. Het helpt ook erg mee dat een volle accu aanzienlijk goedkoper is dan een volle tank benzine of diesel. Van dat laatste stijgt de prijs alleen maar.

