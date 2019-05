Bonje in het huishouden; de grootste irritatiebronnen

Dit blijkt uit onderzoek van keukenspecialist Keukenloods.nl waarbij ruim duizend Nederlanders werden ondervraagd.

Dat is niet het enige waar Nederlanders met hun partner of huisgenoot over ruziën. Als het boodschappenbudget wordt overschreden, zijn de rapen flink gaar. Zeventien procent van de ondervraagden trekt dit erg slecht.

Bekijk ook: 5 x dit kun je schoonmaken met babydoekjes

Rommel in huis is nog altijd irritatiebron nummer 1. Vooral vrouwen kunnen slecht tegen spullen die niet worden opgeborgen. Mannen vinden juist dat hun partners niet zo moeten zeuren. Al zijn er ook heren die klagen over de rondslingerende pumps en naaldhakken van de ander. “Het hele huis staat vol met schoenen, op de trap, midden in de woonkamer, je kan nergens kijken of ze laat haar schoenen slingeren. Geef die krengen een vaste plek”, aldus één van de ondervraagden.

Ten slotte hebben veel mensen een bloedhekel aan afval scheiden. Zo’n 27 procent van de ondervraagden vindt dit een rotklus.

Hoewel huishoudelijke taken soms tot ruzie leiden, betekent dit niet dat veel mensen wonen in een varkensstal. De klusjes worden toch gedaan. Zo maakt drie op de vijf ondervraagden minstens één keer per week de keuken grondig schoon.