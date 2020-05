Lezersvragen: ’Ik krijg de waas niet van mijn spiegel, wat nu?’

Marieke Serie: „Ik krijg mijn spiegels niet helder. Er blijft een waas overheen hangen, waar ik ook mee poets, nat of droog.”

Zamarra: Een aangeslagen spiegel wordt weer mooi als je hem goed met wat zilverpoets inwrijft. Daarna afnemen met een droge doek.

Dieselolie

Frida van de Werf: „Mijn man had allemaal dieselolie over zijn kleding. Ik heb dit gewassen, maar helaas niet alle geur eruit gekregen. Het was wel veel minder. Gedroogd in de droger en nu ruikt mijn beddengoed dus naar dieselolie.”

Zamarra: Deze oplossing lijkt vreemd, maar komt van ’wasmachineprofessor’ Theo Brens. Doe alle was die in aanraking met dieselolie is geweest, in combinatie met twee handdoeken in een ruime emmer met warm water en een halve fles Groenland wasmachinereiniger. Laat dit minimaal vier uur inweken.

Was het wasgoed (behalve de twee handdoeken) in de machine op 40 graden; de was is nu ontdaan van alle nare geurtjes.

Wring de handdoeken zonder na te spoelen uit en droog deze in de droger. Zowel het wasgoed als de wasmachine en droger zullen nu amper nog naar dieselolie ruiken.

