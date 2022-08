Opa’s boomhut geeft nog jarenlang plezier

Oneindig veel speelplezier beleven Micky (10), Baron (7), Beau (6) en Julius (3) in de achtertuin van Ronald Jager. Baby Dani is zes maanden en te jong om in de boomhut te spelen, maar Jager weet het zeker: „Ook die gaat er over een paar jaar volop van genieten.”

Jager stak anderhalf jaar geleden de handen uit de mouwen om iets moois voor zijn kleinkinderen te bouwen. De kleintjes zijn regelmatig in Vinkeveen te vinden en hebben dan de tijd van hun leven. „We hebben een grote tuin met van alles waarmee ze zich kunnen vermaken. Een boomhut hadden ze nog niet.”

Als kind heeft hij veel hutten gebouwd. „Van mijn opa geleerd. Hij leerde me hoe ik ergens een spijker in moet slaan.” Op een gegeven moment begon het weer bij hem te kriebelen. Bovendien vond hij dat er iets mocht gebeuren aan dat ene hoekje in de tuin waar tot dan toe wat bomen en struiken groeiden. De ideale plek voor een mooie hut.

Hobbit

Daartoe moest Jager eerst vijf bomen weghalen. Nuchter: „Echt jammer vonden we dat niet, want we deden er toch niets mee. Drie bomen heb ik laten staan zodat ik daaromheen het bouwwerk kon maken.”

Het was al vrij snel duidelijk dat de boomhut iets speciaals moest worden. „Een hobbit-achtig huisje met sedumdak, erkertje en uitkijktoren.” Tijdens het bouwen ontstonden er meer wilde ideeën. „Ik wilde dat de kinderen lekker kunnen klimmen en klauteren, dus maakte ik er ook een glijbaan, klimmuurtje en touwbrug bij.”

Deurbel

Verder verlichting die via de telefoon is te bedienen, een speelgoedkeukentje en zelfs een werkende deurbel.

„Het leukste is misschien wel dat het allemaal in verhouding niet veel heeft gekost. Zou ik zoiets in de winkel moeten kopen, dan zou ik 6000 euro kwijt zijn, schat ik. Nu was ik voor iets meer dan 1000 euro klaar omdat ik veel spullen heb gebruikt die vrienden en kennissen niet meer wilden hebben. Het sedumdak van 450 euro was het duurst.”

Volgens Jager is de boomhut superveilig en stevig. Gebouwd op zeven dikke palen en voor de vloer en het dak heeft hij professionele bouwpanelen gebruikt. Alle vijf kinderen kunnen er met gemak tegelijkertijd spelen.

De twee oudsten hebben er zelfs geslapen. Althans, dat probeerden ze. „Ze hadden het licht aan gelaten en zagen toen een spin op het dak kruipen... Dat was nog een heel avontuur.”

