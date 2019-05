Recept van de dag: omelet van De Sawa

Betty is Betty van Enst van restaurant 50 in Delft en van kookstudio De Sawa en Allard is Allard Sieburgh voormalig sommelier bij de Zwetheul en medeziel van De Sawa. Je wil dit boek om de recepten, om de verhalen. Want Betty en Allard laten hun moeders aan het woord en hun kinderen. Hoe iedereen door Indonesië is geraakt. Hoe smaken en herinneringen samengaan. Ontroerend.

Even een kort recept. Maar wacht nou niet tot ik meer recepten uit dit boek pik, koop het zelf en wordt rijk van smaak en beelden.

Nodig voor 4 personen

• 200 gr tahoe, geprakt

• 4 eieren, losgeklopt

• 1 rode ui, gesnipperd

• 4 tenen knoflook, gehakt

• 4 takjes bladselderij, stelen gehakt, blaadjes voor garnering

• 2 bosuitjes, in ringen

• 1 rode lombok, gehakt, zonder zaadjes en lijst

• peper en zout, olie

• 5 gr gula djawa (evt bruine suiker)

• sap van een ½ limoen

• 1 eetl sambal badjak

• 2 eetl ketjab manis

Bereiden

Bak tahoe, ui en knoflook rul. Selderijsteeltjes, bosui en lombok erbij. Beetje zout, beetje peper. Zet apart. Schenk helft van het ei in een pan met hete olie. Doe daar het tahoemengsel op. Dan de rest van het ei er overgieten en een deksel op de pan. Laag pitje, laat gaar worden. Meng gula djawa, limoen, sambal badjak en ketjap manis. Serveer de omelet met de ketjapsaus. En wat selderijblaadjes er overheen.