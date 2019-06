Plastic is al lang geen zegen meer

Mijn moeder was dol op plastic. Als tiener leerde zij tijdens de Tweede Wereldoorlog wat schaarste is. Daarom kon ze nooit waardevolle zaken zoals eten weggooien. Na de oorlog verheugde ze zich over de wonderen van de moderne tijd. Destijds werd plastic enorm populair. Iedereen vond het ideaal spul, goedkoop, waterdicht en bijna onverwoestbaar. Gaandeweg werden steeds meer zaken in plastic verpakt en dat maakte mijn moeder blij.