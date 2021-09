Column Babette: de beste mop ter wereld

We zijn op een verjaardagsfeestje waar oom Theo en oom Pim de ene mop na de andere uit de mouw schudden.

Onderweg naar huis realiseer ik me dat ik geen enkele mop meer ken. Ook mijn vrienden blijken niet ver te komen.

Hoewel het dertig jaar geleden nog heel normaal was, hoor ik nu niemand van mijn generatie meer een zin beginnen met: Zeg ken jij die mop van… Zou het fenomeen moppentappen zijn beste tijd hebben gehad?

In 2006 had 80 procent van de middelbare scholieren er direct eentje paraat. In 2013 was dit percentage al naar 40 procent gedaald en het is aannemelijk dat het aantal moppentappers inmiddels is gekelderd vanwege de huidige beeldcultuur.

Humor consumeren we nu via filmpjes en gifjes. Dat moppen over Sam en Moos, Belgen en vrouwen in dit Metoo-tijdperk onder vuur liggen, zal ongetwijfeld ook meespelen. Zo illustreerde Paul de Leeuw dit met de woorden dat zijn foute grappen echt niet meer kunnen in deze tijd.

En dat terwijl de Nederlandse grappen redelijk onschuldig van aard zijn, zo stellen moppenwetenschappers. Hoe het er in de rest van de wereld aan toegaat, wordt er niet bij verteld.

Wel hoe de beste mop ter wereld luidt. Uit 40.000 internationale inzendingen kwam deze als grappigste uit de moppentrommel rollen:

Twee jagers zijn in het bos en plotseling zakt een van hen in elkaar. Omdat de jager niet meer lijkt te ademen, belt de andere vriend een hulpdienst. Met stokkende stem zegt hij: „Mijn vriend is dood, wat moet ik doen?’”De telefonist probeert hem te kalmeren en zegt: „Om te beginnen moeten we zeker weten dat hij dood is.” Er volgt een stilte, daarna klinkt er een geweerschot. De man komt weer aan de lijn en zegt: „Oké, wat nu?”

Nu weet ik niet of bij u de tranen over de wangen biggelen, maar ik moest een stuk harder lachen dan om de ouderwetse moppen van oom Pim en oom Theo.

