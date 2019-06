Of ik last van vliegschaamte heb? Eehhh…. nee. Ik houd van reizen, ontdek graag andere landen, bijbehorende culturen. Aan de andere kant van de wereld en in Europa. Ik had zojuist aan de lunchtafel verteld dat ik naar Spanje op vakantie ga en in het najaar ook nog een weekeinde naar Italië.