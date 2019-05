In de rij voor sneakers van Zeeman

De winkelketen ontwikkelde de twee verschillende schoenen omdat het bedrijf zich afvroeg waarom sneakers zo duur moeten zijn, aldus een woordvoerster. Ze werden op twee manieren gemaakt, verscheept en in de markt gezet. Voor de ’dure’ werd de aanpak overgenomen van de dure merken uit de fashion- en sneakerindustrie. „We maakten een uniek en opvallend ontwerp, als echt fashionstatement.” Bij de ’goedkope’ variant ging vervoer, ruim gepland en voor de laagst mogelijke kosten, over zee. En er werd geen dure reclame ingezet, „maar alleen een duidelijke productfoto.”

Daarbij werden ook influencers en social media ingezet. Online via een zogenoemde raffle (loting) werden de eerste 150 verkocht. Daarvoor schreven 10.000 mensen zich in. De overige 350 stuks zijn verdeeld over twee pop-upstores, in Amsterdam en Antwerpen.

De basic sneaker werd op een gewone Zeeman-manier gemaakt, aldus marketingmanager Caroline van Turennout. „Ze zijn allebei in hetzelfde land, China, gemaakt in dezelfde soort fabrieken op dezelfde manier. We vonden het leuk om te laten zien dat als je alles eenvoudig houdt, je op die lage prijs kunt uitkomen. Dat de meerprijs dus komt uit alles eromheen.”