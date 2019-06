Ⓒ Hollandse Hoogte / BSIP

Heel veel tonijn, zoals Albacore, is niet rood. En toch gaan ze het kleuren, omdat wij denken dat rood vers is en wit niet rijp. Wie is er nu dom? Dus, gewoon witte tonijn (Albacore tonijn) kopen. Inmiddels her en der verkrijgbaar en bovendien erg lekker. Grillen of bakken als mooie steak en met een Balinese sambal erbij, lokaal ‘sambal matah’ genoemd. Vanwege de Tong Tong Fair, weet je nog?