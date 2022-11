Lambert (49) heeft zijn Tesla helemaal aan eigen smaak aangepast

Auto: Tesla Model 3 Performance

Bouwjaar: 2022

Geschatte waarde: 60.000 euro

Motor: Twee elektromotoren, 510 pk

„Ik hou van auto’s en van nieuwe technologie. Tesla is daar een combinatie van. Toch was het geen liefde op het eerste gezicht. De eerste proefrit met een standaard Model 3 viel tegen en ik kon moeilijk wennen aan de vormgeving. Vooral de kikkeroog-koplampen vond ik niet mooi.

Op Amerikaanse websites zag ik foto’s van gemodificeerde Tesla’s met speciale wraps en andere wielen. Veel beter! Ik maakte opnieuw een proefrit, nu met een Model 3 Performance, en toen was ik verkocht. Op de dag dat de auto werd afgeleverd, ben ik doorgereden naar Wraptor in Nootdorp. Daar hebben ze de wrap en de logo’s aangebracht en de achterruiten extra donker getint.

In het interieur is de houten sierstrip op het dashboard gewrapt. Het dashboard, de middenconsole en de deurstijlen zijn afgewerkt met een sierlijn in dezelfde kleur als de buitenkant. Het stuur is vervangen door een steering yoke in de stijl van de Model S Plaid. Boven op de stuurkolom staat een extra display met een digitale snelheidsmeter, een stroommeter en Apple Carplay.

Opvallende verschijning

Het is leuk om in een bijzondere auto te rijden. Door alle veranderingen is de Tesla een extra opvallende verschijning geworden. Ik ben al verschillende keren gefotografeerd door carspotters. In het begin trapte ik regelmatig het stroompedaal in om van het acceleratievermogen re genieten. Nu rijd ik rustig honderd met ingeschakelde autopilot en kom ik overal ontspannen aan. Elektrisch rijden was even wennen, nu wil ik niet anders meer.”