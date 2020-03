Spreekuur: hoe eet ik de komende tijd het gezondst?

De belangrijkste regel is: eet nooit met ongewassen handen. Eet niet van elkaars bord en wissel bestek niet uit. Ook thuis kun je met deze regel wellicht voorkomen dat je elkaar besmet. Ook voordat je het eten gaat bereiden altijd je handen wassen met zeep.

Als je twee weken of drie weken thuis moet zitten in verband met de epidemie, is het belangrijkste je gezonde verstand te gebruiken over voeding. Kijk eerst eens goed wat je in huis hebt voordat je naar de supermarkt gaat. Vaak ligt er al het een en ander in je vriezer of voorraadkast!

Vers

Eten volgens de Schijf van vijf is prima, waarbij de 80/20-regel een handige richtlijn is. Dus tachtig procent gezond en twintig procent verwennerijtjes. In Nederland lijken er nog genoeg aardappelen, verse groente en fruit in de winkels te liggen, maar ook diepvriesgroenten en fruit zijn prima. Ook hebben we nog voldoende melkproducten: zowel vers als lang houdbaar.

"Eiwitten belangrijk voor ouderen"

Eiwitten zijn belangrijk, vooral voor de oudere kwetsbare groep die minder weerstand heeft. Voor hen is het virus het gevaarlijkst. Onze weerstand zit vooral in onze spiermassa- en daar hebben ouderen minder van. Je lichaam kan niet zonder eiwitten, want je hebt ze onder andere nodig voor het produceren van antilichamen en enzymen voor het immuunsysteem. En als je daarvan niet genoeg met je voeding binnenkrijgt, dan breekt je lichaam spiermassa af om afweerstoffen aan te kunnen maken.

Dus wat kunnen ouderen doen om hun weerstand te verhogen: eet voldoende eiwit zoals vis, vlees, melkproducten en noten. Daarnaast is het belangrijk extra vitamine D3 te nemen en voldoende vitamine C uit vers fruit of groente binnen te krijgen. Maar wil je toch wat extra nemen dan is een glas sinaasappelsap voldoende. Vers of uit een pak dat maakt niet uit. Het mineraal selenium helpt ook om je immuunsysteem te versterken. Je vindt het onder andere in noten, vis en zilvervliesrijst.

Veel drinken

Het is belangrijk om je slijmvliezen vochtig te houden; dus drink voldoende. Water en thee zijn prima en zorg ervoor dat in huis extra bakjes met water staan.

Tenslotte heb ik nog een advies dat niets met voeding te maken heeft, maar wel aan te raden is: voor mensen met lange haren is het verstandig je haar omhoog te doen. Dan zit je minder vaak aan je gezicht.