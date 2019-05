Waarom Volvo de felgele 850 T5-R ontwikkelde

Het is een van de meest iconische Volvo-modellen ooit, de Volvo 850 T5-R. Maar waarom bedacht Volvo de snelle uitmonstering? Wat moest hij bewerkstelligen en waarom werd hij in de opvallende kleur geïntroduceerd? Het zijn vragen waarop Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen antwoord geeft in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes.