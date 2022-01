Dagrecept: Zuurkoolschotel met gehakt, puree en cranberry’s

Mail naar r.bakhtali@telegraaf.nl. Voor wie inspiratie zoekt: Wiea Scherphuis deelde al haar recept voor een heerlijke ovenschotel met zuurkool, gehakt, puree en cranberry’s. Kook de aardappelen 20 minuten, giet af en laat even droog stomen.

Maak er een puree van met de (opgewarmde) melk en boter, breng op smaak met zout, peper en nootmuskaat. Bak de spekblokjes krokant in het eigen vet, voeg daarna het gehakt toe en bak rul. Laat vervolgens de uien zachtjes meebakken tot ze glazig zijn. Breng op smaak met zout, peper en vleeskruiden (zonder zout).

Verwarm de heteluchtoven voor op 180 graden en vet een ovenschaal in. Begin met het gehakt en verdeel de zuurkool hier gelijkmatig over. Voeg dan de cranberrycompote toe en dek het af met puree. Maak de bovenkant een beetje ruw met een vork, strooi er wat paneermeel over en eindig met een paar kleine blokjes boter. Veertig minuten in de oven. Bedankt Wiea!

Nodig voor vier personen:

- 1 kg kruimige aardappelen

- 150 ml melk, 30 g boter

- zout, peper, nootmuskaat

- 500 g gehakt (rund of half-om-half)

- 100 g spekblokjes

- 2 uien (gesnipperd)

- zout, peper en kruiden naar keuze

- 1 pot cranberrycompote

- 500 g zuurkool (uitgelekt)

- paneermeel

- paar kleine blokjes boter